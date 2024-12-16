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С 25 декабря в Бишкеке стартует предновогодняя ярмарка сельхозтоваров

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- Светлана Лаптева
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С 25 по 31 декабря в Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления. Мероприятие организуют Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с мэрией города.

Цель ярмарки - поддержка отечественных производителей и агропромышленных предприятий, а также реализация сельскохозяйственной продукции жителям города по оптовым ценам.

Приглашаются частные предприниматели, желающие реализовать свою продукцию. Министерство также создаст условия для реализации продукции фермеров со всего Кыргызстана.

Место проведения: Бишкек, улицы Н. Жетикашкаева, А. Токомбаева (12 мкрн), Туголбай-Ата, Эркиндик и К. Тыныстанова (ЖД Вокзал).


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URL: https://www.vb.kg/441513
Теги:
ярмарка, Бишкек
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