СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайтесь всего за 750 сомов в месяц

В новый год с Saima Telecom!
Новый год - время подарков от Saima Telecom подключайте домашний интернет "Премиум 500+ О!TV" по невероятно выгодной цене - всего за 750 сомов в месяц вместо 1180 сомов! Наслаждайтесь всеми преимуществами современных технологий, любимыми фильмами и сериалами в новогодние праздники:
Гигабитный Wi-Fi роутер и технологичная ТВ-приставка предоставляется БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.
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Акция действует первые 6 месяцев после подключения.
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Акция действует 6 мес. и доступна только для новых абонентов физ.лиц. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответ. хранение. Подробнее на saimatelecom.kg. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Акция актуальна с 16.12.24 г. по 31.12.24 г.