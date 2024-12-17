СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайтесь всего за 750 сомов в месяц

В новый год с Saima Telecom!

Новый год - время подарков от Saima Telecom подключайте домашний интернет "Премиум 500+ О!TV" по невероятно выгодной цене - всего за 750 сомов в месяц вместо 1180 сомов! Наслаждайтесь всеми преимуществами современных технологий, любимыми фильмами и сериалами в новогодние праздники:

Скорость интернета по зоне МИР и KG до 500 Мбит/с; Доступ к 5 онлайн-кинотеатрам: ETNOMEDIA, START, WINK, PREMIER и "О!Кино"; Интерактивное ТВ нового поколения с более 220 каналами; Управление прямым эфиром; Отложенный просмотр и возможность перемотки рекламы; Выбор записанных программ; Выход в YouTube с ТВ.

Гигабитный Wi-Fi роутер и технологичная ТВ-приставка предоставляется БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.

Успейте оставить заявку до 31 декабря 2024 года и получите доступ к быстрому интернету и качественному ТВ с Saima Telecom по лучшей цене.

Акция действует первые 6 месяцев после подключения.

Оставить заявку на подключение можно:

на сайте Saima Telecom перейдя по ссылке: https://premium.saimatelecom.kg/ru; позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000; в приложении "Мой О!" в разделе Saima Telecom; в головном офисе, по адресу: улица Льва Толстого 1/3; в сети магазинов O!Store .

Акция действует 6 мес. и доступна только для новых абонентов физ.лиц. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответ. хранение. Подробнее на saimatelecom.kg. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Акция актуальна с 16.12.24 г. по 31.12.24 г.