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Завод "Кошой" произвел 29,2 тысяч тонн сахара

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- Светлана Лаптева
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Завод "Кошой" в городе Шопоков переработал 117 тысяч тонн свеклы и произвел 29,2 тысячи тонн сахара, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В этом году валовой сбор сахарной свеклы составил 870,2 тысяч тонн, что на 249,2 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года. Данный показатель позволит произвести 120 тысяч тонн сахара, что позволит полностью обеспечить внутреннее потребление страны.

Следующая цель - состоит в том, чтобы увеличить эти показатели и создать возможности для экспорта сахара за границу. Об этом шла речь в ходе выездного совещания, состоявшегося на сахарном заводе "Кошой" в городе Шопоков под руководством министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыта Торобаева.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы модернизации и реконструкции сахарного завода, льготного кредитования свекловодов на приобретение сельскохозяйственной техники, обеспечения дефицитными в отрасли инженерно-техническими специалистами, технологами пищевого производства и агрономами. "Кошой" перерабатывает около 3000 тонн свеклы в сутки.

На предприятии работает около 350 человек, а в сезон их число достигает около 620 человек.

В этом году сахарный завод "Кошой" засеял свеклой около 5000 гектаров. По состоянию на 13 декабря 2024 года на предприятии переработано 117 тысяч тонн свеклы, произведено 29,2 тысяч тонн сахара. В настоящее время в кагатах хранится 215 тысяч тонн свеклы.

Также ежегодно проводится поэтапное обновление заводского оборудования, зданий и сооружений. В конце выездного совещания был дан ряд поручений и принят ряд решений.


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URL: https://www.vb.kg/441522
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