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В школах Урумчи взращивают будущих чемпионов по зимним видам спорта

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- Бакыт Басарбек
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В век быстрорастущего населения на планете и соответствующей конкуренции за ресурсы и рабочие места родители все больше уделают внимание более качественному образованию для своих детей. Если позволяют финансовые возможности, то семьи стараются отдать своих детей в частные элитные учебные заведения, где помимо основной школьной программы ученики получают дополнительные навыки, чаще всего в каком-либо дорогостоящем спорте.

В этом плане родители учеников школы №1 в Урумчи могут быть спокойны, в чем и убедились представители СМИ ряда стран и Китая в ходе пресс-тура "Горячий снег Синьцзяна". При этом данное учебное заведение является самой обычной государственной школой, где учатся дети всех слоев населения Китая.

Как оказалось, в этой простой школе дети занимаются далеко не самыми простыми видами спорта, а именно зимними видами спорта, которые, как известно, являются довольно-таки дорогостоящими из-за своего снаряжения. С 1999 года в этой школе благодаря поддержке армии Китая, которая взяла шефство над ними, стали проводить уроки по хоккею, конькам и лыжам. В момент прибытия журналистов на ледовом поле как раз тренировались подростки, среди которых, практически, половину составляли девочки. Последние, при этом, ни в чем не уступали мальчишкам, а где-то даже их превосходили.

Как рассказал представитель учебного заведения, школьная хоккейная команда активно принимает участие в различных турнирах, и даже национального уровня.

"Недавно ученики с нашей лыжной команды на Зимних играх Урумчи взяли золото, два серебра и две бронзы. При этом, два наших ученика попали с сборную команду Урумчи для участия в чемпионате Синьцзяна по горным лыжам. Школа каждый год на муниципальном уровне поставляет выдающихся игроков. За последние два года в совокупности четыре наших ученика вошли в профессиональные команды Синьцзяна", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/441527
Теги:
Китай, лыжный спорт, СУАР, хоккей, школа
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