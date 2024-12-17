Камчыбек Ташиев: "Буду поддерживать Садыра Жапарова"

Кого мне поддерживать на президентский пост? Бекназарова или Атамбаева? Таким вопросам задался на пресс-конференции глава ГКНБ.

Он подчеркнул, что не будет баллотироваться на грядущих выборах главы КР.

"Буду поддерживать Садыра Жапарова. Кроме него мне кого поддерживать? Пусть народ сам скажет, насколько изменилась его жизнь за последние годы в лучшую сторону", - заявил он.

Также он отметил, что отставка Акылбека Жапарова имеет более глубокие корни.

"Он же не ушел просто так. Ведь, например, Алтынбек Абдувапов причастен к махинациям, связанным с использованием ЭТТН. Но в целом Акылбек Усенбекович сделал много хороших дел для государства", - сказал Ташиев.