В ГТС обнаружена схема уклонения от пошлин на 170 млн сомов

В Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР проведена проверка, по результатам которой выявлен ряд серьезных нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что при передаче сельскохозяйственной техники из стран Европейского союза через Кыргызстан в страны ЕАЭС была использована неправильная схема декларирования товаров. Эта схема была реализована в период с 2023 по 2024 год и включала несколько крупных поставок.

Отдельные сотрудники таможенной службы, вступив в сговор с компанией-поставщиком, использовали свое должностное положение для получения личной выгоды и предоставления выгодных условий участникам внешней торговли. Для обхода экономических санкций и таможенных процедур ими применялись сложные схемы доставки товаров и использовались неправильные коды для товаров, что позволяло скрывать их настоящее назначение и уменьшать таможенные платежи. В результате вышеуказанных действий, государству нанесен ущерб в размере более 170 млн сомов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 337 (Злоупотребление должностным положением) и 241 (Уклонение от уплаты таможенных платежей и других пошлин) УК КР.