В Бишкеке мужчина во время ссоры убил супругу

17 декабря примерно в 11:44 в милицию поступила информация о том, что на проспекте Жибек Жолу неизвестный мужчина наносит женщине ножевые удары. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По прибытию на место происшествия сотрудники милиции выяснили, что во время пешего патрулирования полка ППСМ ГУВД г. Бишкек был задержан гражданин Э.О., 1991 года рождения. Он нанес ножевые ранения своей супруге в ходе словесной перепалки.

Инцидент произошел на территории Восточного автовокзала, расположенного по проспекту Жибек Жолу. От полученных ножевых ранений гражданка Дж.А., 1991 года рождения, скончалась до прибытия скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР.

Подробности будут сообщены позднее.