Ozon Кыргызстан запустил образовательный курс для людей с инвалидностью

Ozon совместно с общественным фондом New Age запустил в Кыргызстане образовательный курс, который поможет освоить востребованную профессию менеджера маркетплейса.

Уникальный курс профессиональной подготовки рассчитан на два месяца обучения и дает возможность бесплатно получить необходимые навыки для карьеры в перспективной и активно развивающейся сфере электронной коммерции.

Одной из главных задач стратегии является создание системы непрерывного образования, учитывающей задачи медицинской и социальной инклюзии людей с инвалидностью.

"Электронная торговля - катализатор позитивных изменений и экономического роста, и кыргызстанский рынок - не исключение. Уже сегодня мы наблюдаем, что в среднем каждый пользователь маркетплейса совершает 25 покупок в год, а в третьем квартале 2024 года количество заказов на Ozon в Кыргызстане увеличилось в 12 раз год к году.

Современная и востребованная профессия откроет новые возможности для трудоустройства и заработка людей с инвалидностью", - отметила Асель Тургунбекова, коммерческий директор Ozon в Кыргызстане.

В ходе обучения участники освоят ключевые аспекты работы с маркетплейсом Ozon, познакомятся с эффективными стратегиями продвижения товаров, тонкостях взаимодействия с клиентами и научатся анализировать и оптимизировать процессы, чтобы способствовать росту продаж.

Также в рамках курса будут рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией, настройкой и управлением магазином. Обучение предоставит каждому желающему возможность получить практические навыки и реальный опыт работы с платформой.