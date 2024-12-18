Кыргызская питьевая вода выходит на рынок Узбекистана

Кыргызский производитель питьевой воды ОсОО "НАК" заключил два долгосрочных контракта на поставку бренда "Crystal" с узбекскими компаниями ОсОО "GARNETGROUP" и ОсОО "MAGIC GALAXY". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, это стало результатом двухдневной программы, организованной Торговым представительством КР при Министерстве экономики и коммерции в Республике Узбекистан 16-17 декабря.

В рамках программы состоялись B2B-встречи и переговоры, которые позволили сторонам обсудить условия сотрудничества и достичь взаимовыгодных договорённостей. Заключение этих контрактов открывает новые горизонты для кыргызского бизнеса и способствует укреплению экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Долгосрочные поставки питьевой воды "Crystal" обеспечат доступ потребителей в Узбекистане к высококачественной кыргызской воде, а также поспособствуют расширению экспортного потенциала Кыргызстана.