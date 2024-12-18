Погода
$ 87.00 - 87.40
€ 90.90 - 91.90

Кыргызская питьевая вода выходит на рынок Узбекистана

366  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский производитель питьевой воды ОсОО "НАК" заключил два долгосрочных контракта на поставку бренда "Crystal" с узбекскими компаниями ОсОО "GARNETGROUP" и ОсОО "MAGIC GALAXY". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, это стало результатом двухдневной программы, организованной Торговым представительством КР при Министерстве экономики и коммерции в Республике Узбекистан 16-17 декабря.

В рамках программы состоялись B2B-встречи и переговоры, которые позволили сторонам обсудить условия сотрудничества и достичь взаимовыгодных договорённостей. Заключение этих контрактов открывает новые горизонты для кыргызского бизнеса и способствует укреплению экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Долгосрочные поставки питьевой воды "Crystal" обеспечат доступ потребителей в Узбекистане к высококачественной кыргызской воде, а также поспособствуют расширению экспортного потенциала Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441540
Теги:
вода, Узбекистан, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  