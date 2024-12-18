В Турции найден саркофаг, который мог принадлежать прототипу Санта-Клауса

В церкви Святого Николаса, расположенной в районе Демре Антальи, Турция, был обнаружен саркофаг. Руководитель раскопок, доцент доктор Эбру Фатма Фындык, преподаватель кафедры истории искусств Университета Хатай Мустафы Кемаля, рассказала о ходе раскопок и отметила: "В рамках проекта Министерства культуры и туризма Турции "Наследие в будущее" мы работаем в 20-метровой двухэтажной конструкции, расположенной на южной границе церковного двора".

Доц. д-р Эбру Фатма Фындык продолжила: "Во время бурения внутри конструкции был обнаружен неожиданный саркофаг. Среди множества недекорированных саркофагов этот выполнен из местного камня и имеет слегка высокую бочкообразную крышку. Крышка с полукруглым выступом на узкой стороне снабжена ручкой. Подземная часть саркофага длиной около 2 метров и высотой, по оценкам, от 1,5 до 2 метров. Его сходство с типичными саркофагами региона впечатляет. Кроме того, при раскопках были найдены фрагменты терракотовых масляных ламп и кости животных, которые не дошли до саркофага".

Доц. д-р Эбру Фатма Фындык добавила: "Мы считаем, что это первый саркофаг, обнаруженный на этом месте. То, что он был найден в непосредственной близости от церкви, в которой, по преданиям, находится могила Святого Николая, вызывает у нас особое волнение. В рамках проекта мы надеемся завершить раскопки и реставрацию района вокруг саркофага, что станет значимым вкладом в развитие туризма нашей страны".

О Святом Николае

Святой Николай, ставший прообразом Санта-Клауса, родился около 300 года н. э. в городе Патара (современная Турция), на побережье Средиземного моря. С раннего детства проявлял чудотворные способности, а легенды о его щедрости и милосердии распространились по всему миру. Его самые известные деяния включают спасение тонущих моряков, помощь бедным, тайное дарение приданого нуждающимся девушкам и даже воскрешение детей.

После многих лет служения Святой Николай стал епископом города Мира (современный Демре), который был центром Ликийской цивилизации. Он умер в 343 году и был похоронен в саркофаге в специально построенной церкви.

Церковь Святого Николаса: Архитектурное и духовное наследие

Церковь, построенная в память о Святом Николая, пережила землетрясения, нападения и многочисленные реконструкции, из которых наиболее значимой была реконструкция в 1042 году, проведенная византийским императором Константином IX и его супругой Зоей. Сегодня эта церковь, включенная в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, является не только выдающимся примером средневековой римской архитектуры, но и важным местом христианского паломничества.