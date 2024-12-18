Айнур Турушева: В БХУ мы сохраняем традиции и открываем новые горизонты

Бишкекское хореографическое училище имени Чолпонбека Базарбаева - учебное заведение в Кыргызстане, где под одной крышей сохраняются вековые традиции балетного искусства и открываются новые горизонты для молодых талантов. Здесь будущие артисты балета получают профессиональное образование, вдохновляясь наследием великих мастеров и создавая собственный путь в мир высокой сцены. Об этом и другом изданию vb.kg рассказала исполняющая обязанности директора БХУ им. Ч. Базарбаева Турушева Айнур Мудиновна.

Айнур Мудиновна, какую роль играет Бишкекское хореографическое училище в истории кыргызского балета?

Стоит отметить, что Бишкекское хореографическое училище занимает особое место в культурной жизни республики. Бишкекское хореографическое училище имени Чолпонбека Базарбаева выросло из музыкально-драматической студии, созданной 11 октября 1926 года постановлением Киргизского обкома ВКП (б), на базе которой в 1934 году создана балетная труппа и национальный балет. В 1945 году студия преобразовывается в хореографическое отделение при Фрунзенском музыкальном училище имени М. Куренкеева и в 1980 году получает статус самостоятельного учебного заведения – училище.

На сегодняшний день БХУ имени Ч. Базарбаева – единственное учебное заведение в республике, готовящее профессиональных артистов балета и артистов ансамбля народного танца. В училище поступают дети из всех регионов страны, окончившие четвёртый класс общеобразовательной школы, имеющие физические данные для освоения хореографического искусства. Учёба длится 7 лет 10 месяцев.

Качественная подготовка специалистов в области балета предполагает особый вид учебного заведения – нетиповое образовательное учреждение.

Программа среднего профессионального образования реализуется интегрально. Поэтому структура учебного плана артистов балета в училище представляет собой сочетание в рамках единого учебного процесса нескольких уровней образования, при котором обучающийся одновременно осваивает образовательные программы основного общего и среднего профессионального образования.

Методическая часть профессиональной подготовки артистов балета БХУ основывается на методике первого профессора балетного искусства, народной артистки РСФСР А. Я. Вагановой, на которой и основывается кыргызская школа балета.

2024 год является юбилейным для кыргызского балета - 90 лет со дня создания балетной труппы.

В 2004 году училищу было присвоено имя выдающегося народного артиста Советского Союза Чолпонбека Базарбаева в знак признания его огромного вклада в развитие балетного искусства Кыргызстана. Сегодня портрет великого артиста украшает стены училища, напоминая будущим поколениям балетных исполнителей о высоком предназначении и славных традициях кыргызского балета.

Какую роль играет начальная школа при Бишкекском хореографическом училище в подготовке будущих артистов балета?

Открытие начальной школы два года назад стало важной вехой в истории Бишкекского хореографического училища. Благодаря поддержке министра культуры Кыргызской Республики Алтынбека Максутова, юные дарования могут начинать обучение с самых основ именно в стенах училища. Ранее многие талантливые дети из-за отсутствия ранней подготовки выбирали другие направления, такие как художественная гимнастика или цирковое искусство. Теперь они имеют возможность развиваться в сфере балета с малых лет, что помогает закладывать фундамент для успешной карьеры в балетном искусстве.

Какие возможности предоставляет ваше училище cтудентам?

Бишкекское хореографическое училище является единственным учебным заведением в республике, где готовят профессиональных артистов балета. Прием осуществляется после окончания четвертого класса начальной школы, поскольку освоение балетного мастерства требует начала с раннего возраста. Здесь дети с врожденной танцевальностью, музыкальностью и природными данными получают возможность раскрыть свой потенциал и получить качественное образование, соответствующее высоким стандартам балетного искусства.

Чем балет "Куйручук" удивил зрителей и какие эмоции вызвал у почетных гостей?

Недавно в Кыргызском национальном театре оперы и балета прошла долгожданная премьера балета "Куйручук", поставленного главным балетмейстером театра Айзадой Тумаковой. Спектакль удивил своей яркой постановкой, глубоким смыслом и мастерством исполнителей, передающих образ легендарного персонажа.

Премьера совпала с открытием первого международного конкурса артистов балета, который собрал представителей из разных стран. Среди участников конкурса - студенты первого курса Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева. Коллектив уверен, что молодые артисты достойно покажут себя на этой престижной сцене и продолжат лучшие традиции кыргызского балета.

Мероприятие посетили почетные гости из Бурятии и Казахстана, которые высоко оценили организацию и художественное исполнение спектакля.

Как новые изменения в процессе набора учеников повлияли на качество контингента учащихся?

Последние два года стали знаковыми для Бишкекского хореографического училища, так как оно теперь самостоятельно проводит отбор учащихся для начальной школы. Это значительно улучшило контингент поступающих. Директор и педагоги училища подчеркивают, что сегодня при отборе внимание уделяется не только физическим данным, но и природным талантам, таким как музыкальность и танцевальная подготовленность. Это позволяет более точно выявлять тех детей, которые имеют потенциал стать профессиональными артистами балета.

Как изменился процесс поступления в БХУ в последние годы?

Ранее на третьем этаже училища размещалась частная школа с хореографическим уклоном, куда родители с возможностью оплачивать обучение приводили своих детей. После окончания четвертого класса многие стремились поступить в училище, но не все проходили строгий отбор. Сегодня, благодаря собственному набору, училище имеет возможность отбирать лучших учеников с отличными данными, что позволяет уже с малых лет прививать детям азы балетного мастерства и уверенность в их успешном будущем.

Каковы основные этапы образования для будущих артистов балета?

Образование в Бишкекском хореографическом училище для будущих артистов балета делится на несколько ключевых этапов. Первоначально ученики обучаются в основной школе на базе начального образования, и после девятого класса получают свидетельство об окончании основной школы государственного образца. Далее следует этап среднепрофессионального образования, который длится два года и десять месяцев, в течение которых студенты осваивают программу подготовки и получают дипломы по специальности "артист балета" или "артист ансамбля танца". Эти дипломы дают возможность работать как в Кыргызстане, так и за рубежом.

Какое международное признание имеют выпускники Бишкекского хореографического училища?

Выпускники Бишкекского хореографического училища пользуются международным признанием. Несмотря на сложности, связанные с внедрением Болонской системы и кредитного формата оценивания, выпускники училища успешно устраиваются на работу в зарубежных балетных труппах. Они также поступают в иностранные учебные заведения, продолжая карьеру и становясь востребованными артистами. В Кыргызстане выпускники могут продолжить обучение в университете имени Бейшеналиева и консерватории, благодаря заключенным соглашениям, которые позволяют зачислять их сразу на третий курс.

Как преподаватели БХУ влияют на профессиональное и моральное развитие студентов?

Особое внимание уделяется высокому уровню преподавания в БХУ. Заместитель директора по воспитательной работе Кыдыков Залкар Тургуналиевич помогает воспитывать не только профессиональные качества студентов, но и формирует их моральные ориентиры. Художественный руководитель БХУ, Заслуженная артистка КР Ахмадалиева Аида Толкунжановна, является неотъемлемой частью творческой жизни училища. Все постановки в БХУ проходят под ее руководством. Педагоги-хореографы, такие как Заслуженная артистка КР Минжилкиева Азиза Умаровна и Кыдралиева Гульнара Илигуловна, придают особое значение индивидуальному подходу к каждому ученику, раскрывая его творческий потенциал и направляя на путь к успеху.

Как практика помогает студентам учреждения подготовиться к профессиональной сцене?

Особое внимание уделяется практическому обучению студентов, что позволяет им подготовиться к настоящей профессиональной сцене. В соответствии с последним приказом Министерства образования, старшекурсники совмещают учебу с работой на профессиональных сценах. Многие студенты имеют возможность работать в Кыргызском театре оперы и балета и в государственном танцевальном ансамбле "Акмарал". Это позволяет выпускникам быть не только теоретически подготовленными, но и иметь реальный опыт работы на сцене, что способствует их успешной карьере.

Какие ключевые инициативы были реализованы для улучшения условий обучения и жизни студентов?

В последние годы в училище были реализованы важные инициативы, такие как реконструкция интерната и обустройство нового входа с улицы Логвиненко, что значительно улучшило безопасность и комфорт для студентов. Эти изменения создали более удобные условия для учебы и проживания, способствуя развитию творческого потенциала учащихся.

Как музей Бишкекского хореографического училища способствует сохранению балетного наследия?

Музей Бишкекского хореографического училища, перенесенный в центральную зону, стал более доступным для посетителей и активно выполняет свою образовательную роль. В его экспозиции представлены уникальные экспонаты, такие как сценические костюмы легендарных артистов балета, Чолпонбека Базарбаева, Рейны Чокоевой, Асель Токомбаевой и костюм Бюбюсары Бейшеналиевой. Архивные материалы и восстановленные костюмы на манекенах дают возможность нынешним ученикам училища вдохновляться достижениями великих мастеров балетного искусства.

Как БХУ увековечивает память Гульбары Бакировой, первой художественной руководительницы учреждения?

Весной этого года училище провело концерт, приуроченный к столетию Гульбары Бакировой, первой художественной руководительницы учреждения. Мероприятие прошло на сцене театра оперы и балета с поддержкой дочери и родственников Гульбары Бакировой, которые активно участвуют в жизни училища. В честь этой выдающейся личности училищу было присвоено ее имя, а в галерее учреждения появилась экспозиция, посвященная ее значительному вкладу в развитие кыргызского балета.

Какие международные успехи были достигнуты студентами вашего училища, и каково отношение к этим победам со стороны государственных органов?

Летом этого года студент второго курса Рахманов Адилжан завоевал золотую медаль на международном конкурсе артистов балета в Стамбуле, Турция, среди 54 профессиональных артистов балета со всего мира. Однако долгое время его успех оставался незамеченным, и только после того, как преподаватель Досмат Садыркулов поделился новостью в социальных сетях, Министерство культуры проявило интерес и пригласило представителей училища для поздравлений.

Как студенты представляют Кыргызстан на международных конкурсах и фестивалях?

Студенты училища регулярно участвуют в международных конкурсах и фестивалях, например, в Алматы, где они завоевывают призовые места, а также в Уфе и других городах, представляя страну и возвращаясь с наградами. Несмотря на эти достижения, училище надеется на большую поддержку со стороны государственных органов, особенно в материальном плане.

Как двойная подчиненность Бишкекского хореографического училища влияет на процесс получения финансирования?

Училище подведомственно как Министерству культуры, так и Министерству образования, что создаёт сложности в получении финансирования. Например, несмотря на прямое обращение к Министерству культуры с просьбой о материальной помощи на ремонт, училище пока не получило необходимой поддержки.

Какие позитивные изменения произошли в БХУ благодаря поддержке правительства?

В январе этого года правительство обеспечило училище новым роялем и десятью фортепиано, что значительно обновило инструментальный парк. Эти музыкальные инструменты были тщательно подобраны для нужд училища и теперь активно используются в каждом балетном зале для сопровождения хореографических уроков. Такие шаги способствуют повышению качества обучения, где каждый урок сопровождается педагогом-хореографом и концертмейстером.

Какие проблемы в образовательном процессе возникают из-за физиологических изменений у подростков?

В училище ученикам, особенно в возрасте 8-9 классов, может быть сложно продолжать обучение по классическому направлению из-за физиологических изменений, что требует индивидуального подхода и внимательной работы с каждым студентом.

Какое решение было предложено для сохранения контингента учащихся, столкнувшихся с трудностями в обучении?

Для решения проблемы с учащимися, столкнувшимися с физиологическими трудностями, было предложено открыть народное отделение, позволяя ученикам продолжать обучение по направлению народного танца и стать артистами ансамбля.

Как присвоение статуса Академии может помочь Бишкекскому хореографическому училищу?

Присвоение статуса Академии позволит училищу улучшить условия обучения, остановить "утечку кадров" в другие учебные заведения и даст студентам возможность продолжить обучение в Кыргызстане, не уезжая за границу.