В Кыргызстане создано 169 МТС

По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в республике создано 169 МТС, 59 из которых являются муниципальными, 110 частными, в распоряжении которых имеется около 3700 единиц сельскохозяйственной техники.

В Нарыне – 27, Иссык-Куле – 31, Оше – 16, Баткене – 10, Чүй – 38, Таласе – 22, Жалал-Абаде – 25.

Также в 2024 году организовано всего 27 МТС, до конца года в регионах республики планируется организовать еще 3 МТС.

Отметим, что инициатива по организации в регионах машинно-тракторных станций (МТС), оказывающих агротехнические услуги, реализуется в целях своевременного оказания качественных механизационных услуг сельским товаропроизводителям, создания благоприятных условий для развития лизинга, модернизации и обновления машинно- тракторного парка.