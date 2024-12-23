The American Conservative: Иран - следующая цель США

Фактическое разделение Сирии на израильскую и турецкую части - это всего лишь прелюдия к более масштабной войне с Ираном, утверждает Дуглас Макгрегор в The American Conservative.

Главным приоритетом Нетаньяху, считает отставной американский военный, "является уничтожение Ирана до того, как Россия завершит свою победу на Украине. Сирия же станет новым полем битвы для турок и израильтян".

Поддержание расширяющейся войны Нетаньяху на Ближнем Востоке со стороны США поставит под угрозу их собственную национальную безопасность, уверен автор. Для него всё меньше сомнений в том, что Вашингтон окажется заложником любого стратегического направления, которое решит выбрать нацеленный на скорейшую войну Нетаньяху.

Макгрегор подчёркивает: война с Ираном поставит Трампа перед свершившимся фактом - и в стратегически сложное положение. Даже если Трамп решит дистанцировать США от очередной кровавой бойни на Ближнем Востоке, продолжающийся конфликт Израиля с Ираном и потенциальная конфронтация Турции с Израилем сделают такое отступление невозможным.

Разработчикам американской политики необходимо понимать более широкий контекст, в котором всё это происходит, советует Макгрегор. По его убеждению, Вашингтон не может обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, безоговорочно поддерживая одни лишь территориальные амбиции Израиля. Ведь последствия этого очевидны: совсем скоро Израиль обратит внимание на Ливан, юг Сирии и Западный берег реки Иордан.

По мысли Макгрегора, это вызовет укрепление ирано-саудовского сближения при посредничестве КНР. В результате чего Иран, поддерживаемый Россией, Китаем и Саудовской Аравией, выступит против временного израильско-турецкого блока, поддерживаемого Вашингтоном и его европейскими вассалами, пишет автор. И предупреждает: война на Ближнем Востоке только начинается - и США о ней ещё пожалеют.

Пожалеют, конечно. Но не только и не столько в США. В конце концов, война-то будет идти не на американской территории. Тем не менее, описанное г-ном Макгрегором в целом совпадает с нашим анализом "плана на игру" в исполнении конгломерата наднациональных элит из США, Британии и Израиля, нацеленных на последовательное уничтожение всех центров силы в Евразии, которые ещё способны встать на пути "Нового мирового порядка".

Это нужно учитывать всем звеньям оси Москва-Тегеран-Пекин-Пхеньян. И объединять усилия, пока не поздно.

Источник: news-front.su