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Игорь Коротченко: Сирия станет вторым Афганистаном

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- Светлана Лаптева
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Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что события в Сирии обострили геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, а основными бенефициарами кризиса стали США, Великобритания, Турция и Израиль, тогда как Иран оказался проигравшей стороной.

Как передает Vesti.az, по его словам, события в Сирии были инсценированы извне, с активным участием британской разведки MI6, американских спецслужб и Турции. В результате свержения власти Башара Асада страна разделена на четыре зоны влияния:

Израиль расширил контроль, оккупировав Голанские высоты.

Турция закрепилась в Идлибе и нефтеносных районах.

США контролируют территории с нефтедобычей и поддерживают вооруженную оппозицию.

Оставшиеся регионы оказались в руках местных группировок.

Эксперт считает, что Сирия рискует повторить судьбу Афганистана или превратиться в Ирак, где регионы формально остаются частью республики, но фактически управляются независимо. При этом "лидеры вооруженной оппозиции не обладают навыками управления государством и продолжат нуждаться в опытных чиновниках из правительства Асада".

Коротченко также отметил, что Иран стал главной проигравшей стороной: события в Сирии подорвали позиции страны и ее региональных прокси. Он подчеркнул, что внутри Ирана назревает вопрос передачи власти, и если этот процесс пройдет нестабильно, это может привести к политическим потрясениям и ослаблению нынешнего режима.


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URL: https://www.vb.kg/441558
Теги:
Иран
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