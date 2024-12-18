Кыргызстан расширил возможности испытаний продукции для экспорта

Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Кыргызстандарта получила аттестат аккредитации с расширенной областью компетенции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По данным ведомства, теперь лаборатория соответствует международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019.
Это открывает новые возможности для кыргызстанских производителей: упрощается сертификация товаров, ускоряется выход на внешние рынки, растет доверие потребителей и партнеров.
Лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит испытания по ключевым техническим регламентам ЕАЭС, включая:
безопасность упаковки,
продукцию для детей и подростков,
игрушки,
парфюмерно-косметическую продукцию,
продукцию легкой промышленности.
Министерство экономики и коммерции КР отмечает, что развитие национальной инфраструктуры качества способствует продвижению отечественной продукции на международные рынки.