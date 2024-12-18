Кыргызстан расширил возможности испытаний продукции для экспорта

Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Кыргызстандарта получила аттестат аккредитации с расширенной областью компетенции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, теперь лаборатория соответствует международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019.

Это открывает новые возможности для кыргызстанских производителей: упрощается сертификация товаров, ускоряется выход на внешние рынки, растет доверие потребителей и партнеров.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит испытания по ключевым техническим регламентам ЕАЭС, включая:

безопасность упаковки,

продукцию для детей и подростков,

игрушки,

парфюмерно-косметическую продукцию,

продукцию легкой промышленности.

Министерство экономики и коммерции КР отмечает, что развитие национальной инфраструктуры качества способствует продвижению отечественной продукции на международные рынки.