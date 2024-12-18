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Кыргызстан расширил возможности испытаний продукции для экспорта

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Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Кыргызстандарта получила аттестат аккредитации с расширенной областью компетенции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, теперь лаборатория соответствует международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019.

Это открывает новые возможности для кыргызстанских производителей: упрощается сертификация товаров, ускоряется выход на внешние рынки, растет доверие потребителей и партнеров.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит испытания по ключевым техническим регламентам ЕАЭС, включая:

безопасность упаковки,

продукцию для детей и подростков,

игрушки,

парфюмерно-косметическую продукцию,

продукцию легкой промышленности.

Министерство экономики и коммерции КР отмечает, что развитие национальной инфраструктуры качества способствует продвижению отечественной продукции на международные рынки.


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URL: https://www.vb.kg/441560
Теги:
Минэкономики, экспорт, Кыргызстан, товары
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