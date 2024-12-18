100 молодых педагогов Бишкека прошли программу "Депозит молодого учителя"

В городе Бишкек конкурс "Депозит молодого учителя" прошел в два тура. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, первый тур в виде тестирования состоялся на базе школы №6. Второй тур состоялся в формате собеседования.

На сегодняшний день из 126 человек 100 молодых педагогов успешно прошли все этапы. Теперь с ними будет заключено соглашение о трехгодичной непрерывной работе в школе по итогу, которой будет выплачено около 90 тысяч сомов.

Отметим, что участниками данной программы могут стать только учителя муниципальных школ столицы, которые только окончили ВУЗ.

Приоритетом реализации данной программы является привлечение молодых кадров, мотивация и улучшение условий работы.