Президент КР об уходе главы Кабмина, нечестных депутатах и интересах ЖК

Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Усенбековича, соответственно, можно было остановить незаконные действия. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что вынужден отстранить от должности Акылбека Жапарова из-за конфликта интересов в деле руководства ГНС.

Президент также призвал министров работать честно, а не отсиживаться на своей должности.

"Забудьте прежние времена. Каждый руководитель должен привести в порядок свою отрасль. Уберите в ней коррупцию, работайте честно. Если не можете, уходите", - заявил Садыр Жапаров.

Также глава КР отметил, что большинство депутатов поддерживает важные для государства вопросы, кроме нескольких.

"Пять парламентариев постоянно голосуют против из-за своих нерешенных личных проблем. Хотя Кыргызстан давно встал на путь развития. И это благодаря слаженной работе Жогорку Кенеша и исполнительной власти",- акцентировал президент.