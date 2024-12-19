Мужчинам Узбекистана дадут 5-ти дневный отпуск после рождения ребенка

Мужчины Узбекистана смогут провести первые дни после рождения ребенка с семьей благодаря "отцовскому отпуску" В Законодательную палату парламента Узбекистана внесен проект закона, направленный на совершенствование Трудового кодекса Республики Узбекистан, сообщает СМИ.

Документом предлагаются меры, способствующие укреплению принципов равенства трудовых прав и запрещающие любые проявления дискриминации, давления и насилия на рабочем месте.

Новая норма: отпуск для мужчин при рождении ребенка

Одной из ключевых новелл законопроекта стало предложение предоставить мужчинам краткосрочный оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка. Это позволит отцам поддержать супругу в первые дни после пополнения в семье и уделить внимание другим детям.

Как отметил депутат Нодир Тилаволдиев, в действующем законодательстве Узбекистана подобные отпуска для мужчин отсутствовали. В результате многие сталкивались с трудностями в совмещении рабочих и семейных обязанностей, что нередко вынуждало их оформлять отпуск за свой счет.

Пять оплачиваемых дней для помощи супруге

Впервые законопроектом предусматривается, что в течение одного месяца после рождения ребенка мужчина сможет воспользоваться пятидневным оплачиваемым отпуском. Это решение, по словам депутата, является не только поддержкой семейных ценностей, но и важным элементом политики гендерного равенства.

"Гендерное равенство охватывает не только права женщин, но и мужчин. Введение такого отпуска - логическое продолжение реформ, направленных на создание равных возможностей для всех", - подчеркнул Тилаволдиев.