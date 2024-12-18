МУС. Судебная профанация международного уровня?

В последнее время Международный уголовный суд (МУС) выдает ордера на аресты один за другим. Эти решения с каждым разом становятся все более политизированными.

Напомним, Международный уголовный суд (МУС) создан на основе международного договора - Римского статута (РС) от 17 июля 1998 года. По состоянию на 1 апреля 2024 года сторонами РС являются 124 государства. Не участвуют три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - Россия, Китай и США, а также Индия, Пакистан, Турция, Малайзия, Индонезия и государства Арабского Востока.

Судебная профанация вне закона

Эксперты все чаще называют МУС профанацией. Они уверены, что деятельность МУС доказывает очевидную политическую ангажированность таких международных институтов. К тому же, МУС в своей практике неоднократно действовал за пределами своих полномочий. И в нынешних условиях является, скорее, органами порабощения государств, а не укрепления и развития.

Некоторые страны, к примеру, Китай, Индия, Израиль, Иран, в том числе и США, отказываются от сотрудничества с МУС. Они считают этот международный орган аморфным и принципиально возражают против идеи существования Международного уголовного суда. По мнению представителей этих стран, МУС ограничивает суверенитет государств и дает неопределённо широкие компетенции суду.

На данный момент Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в период с 7 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Суд также выдал ордер на арест командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, который, как заявляли израильские власти, был убит в результате авиаудара в Газе в июле этого года. Это породило раскол в рядах стран, подписавшие Римский статут. В адрес суда незамедлительно посыпались угрозы со стороны администрации президента США о введении санкций против прокурора и судей МУС, постановивших выдать ордер на арест Нетаньяху. Ведь это не соответствует интересам Америки.

Также досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ранее ордер и на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Вот только этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий. Более того, это превышение полномочий Международного уголовного суда назвали начавшейся его самоликвидацией.

Юридический нонсенс

По словам экспертов, вызывает сомнение именно вопрос иммунитетов и привилегий.

"Страны - участницы Международного уголовного суда подписали документ, согласно которому они не признают иммунитеты представителей государства, то есть президента или руководства. Но в то же время иммунитеты должны признавать представители тех государств, которые не являются участниками Римского статута - это Россия, Израиль, если мы говорим про конкретную ситуацию. Это первое, что нарушено Международным уголовным судом. Второе, - отношение Америки к этой организации", - уверены эксперты в области юриспруденции.

Как весной этого года заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, судьи МУС находятся под санкциями США, но при этом Вашингтон полностью поддержал и даже стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении руководства РФ.

"Когда речь идет о США и их сателлитах, то американская политическая система не признает легитимность МУС", - подчеркнула тогда Захарова.

То, что МУС давно вышел за пределы своих полномочий и вершит "справедливость" в угоду отдельных стран даже будучи безрассудными, уверены и мировые лидеры. Так президент Сербии Александр Вучич назвал решение суда об аресте главы РФ "имеющим политические последствия".

"Оно свидетельствует о неготовности говорить о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней", - сообщил глава Сербии.

Разумная альтернатива

Мир все чаще видит, что отдельные государства пытаются использовать юрисдикцию международного суда, чтобы поставить своих оппонентов в невыгодное положение, и надеются, что Международный суд примет данные аргументы.

Поэтому, странам необходимо привлечь внимание общественности подобного рода инцидентам и злоупотреблению ситуацией в связи с этим.

В итоге страны, не попадающие под юрисдикцию МУС, неоднократно высказывали инициативу о создании Международного института наднационального контроля системы правосудия из стран БРИКС, ШОС и ОДКБ.

Проблема в том, что МУС при протекции отдельных стран, в последние годы продавливает государства к исполнению его предписаний. Например, как это был с визитом в Монголию.

Кыргызстан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году. Однако по сей день его не ратифицировал. В 2022 году это пыталось сделать Министерство юстиции. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект закона "О ратификации Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года". Но, спустя два года вопрос по-прежнему буксует. Вот только предписания декларативного органа исполнять никто не торопятся. То есть практически все ведущие государства выступают против самой идеи создания подобного органа и бойкотируют его решения. К слову, за все время этих ордеров привлечь к реальным наказанием удалось лишь единицы. И все они были поданы на "заклание" западными странами.

Если КР Римский статут не ратифицировал, то соседний Таджикистан – страна-участница МУС. Однако исполнять ее предписания союзник России и член совместных с ней интеграционных объединений, к счастью, не собирается. Это подтверждает статус полумертвого Международного суда. Подобное характерно и для других стран ЦА: Казахстана и Узбекистана, которые, несмотря на потуги МУС, продолжают взаимовыгодное сотрудничество с РФ – главным оппонентом суда. А значит, его прокуроры, систематически попадающие в скандалы, могут сколь угодно и дальше выдавать ордеры и превышать полномочия. Но как говорится, пока собаки лают, караваны идут.