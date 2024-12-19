В Джалал-Абаде нейтрализована крупнейшая структурная сеть "Хизбут-Тахрир"

В Джалал-Абаде задержаны 22 активных члена запрещённой в Кыргызской Республике религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир". В её составе были "масул по г. Джалал-Абад" - руководитель, пять "накибов" - духовных наставников и восемь "мушрифов" - преподавателей. Последние руководили группами из 3–5 учеников, которых обучали экстремистской идеологии в конспиративных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, устойчивая религиозно-экстремистская группа на протяжении нескольких лет занимались пропагандой деструктивной идеологии среди населения Джалал-Абада, вербовкой новых адептов, создавали фейковые аккаунты в интернете, а также использовали подпольную типографию для тиражирования и распространения экстремистских материалов на территории КР.

Задержанные члены РЭО "Хизбут-Тахрир" выступали против нового проекта Закона Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях", а также занимались распространением листовок среди религиозных организаций против указанного законопроекта.

В результате проведенных мероприятий установлена подпольная типография РЭО "Хизбут-Тахрир", изъято большое количество экстремистской литературы, компьютерная и копировальная техника на которой изготавливались листовки и другие материалы, а также в целях обеспечения безопасности конспиративных встреч применялся квадрокоптер (дрон) для выявления контрнаблюдения правоохранительных органов КР.

Задержанные лица водворены в следственный изолятор СИЗО ГКНБ. Проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий по установлению структурных ячеек и иных преступных связей.

ГКНБ КР предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в КР экстремистских и террористических организаций.