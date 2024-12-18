Регионы Казахстана: уникальное разнообразие и точки роста

Казахстан объединяет 17 административных регионов с населением 19,7 миллиона человек. Территория страны охватывает 2,7 миллиона квадратных километров, найдете больше информации о каждом регионе в официальных источниках. Климатические зоны варьируются от степей до пустынь, от гор до морского побережья. В стране существует 89 городов и 6293 сельских населенных пункта. Экономический потенциал регионов формирует 60% валового внутреннего продукта страны.

Промышленный потенциал и инфраструктура регионов

Каждый район Казахстана развивает собственные промышленные кластеры. Карагандинская область лидирует в металлургии с объемом производства 2,8 триллиона тенге в год. Атырауская область обеспечивает 46% нефтедобычи страны. Транспортная сеть включает 96 тысяч километров автодорог и 16 тысяч километров железных дорог.

Строительство 20 индустриальных зон в регионах с льготным налогообложением; Модернизация 15 крупных промышленных предприятий в Восточном Казахстане; Запуск 5 логистических хабов на границе с Китаем и Россией; Развитие портовой инфраструктуры на Каспии с мощностью 27 млн тонн грузов; Создание 3 нефтехимических комплексов в западных областях; Строительство ветровых электростанций мощностью 2000 МВт в Жамбылской области; Модернизация ирригационных систем на 600 тысячах гектаров земли.

Все территории развиваются уникальные производственные компетенции. Туркестанская область стала центром текстильной промышленности с 45 предприятиями. Костанайская область производит 50% автомобилей страны. Акмолинская область обеспечивает 30% зернового экспорта.

Социальное развитие и качество жизни

Политика направлена на выравнивание уровня жизни населения. В каждом областном центре работают многопрофильные медицинские центры. Уровень газификации населения достиг 57%. Доступ к качественной питьевой воде имеет 96% городского и 91% сельского населения.

Строительство 200 новых школ в сельской местности для повышения образованности населения страны; Открытие 50 колледжей с дуальным образованием, что привлекло много заинтересованных в обучении лиц; Создание 1000 сельских медицинских пунктов; Реконструкция 500 км водопроводных сетей о которых нуждалось население страны в целом; Газификация 1150 населенных пунктов до 2025 года; Строительство 80 физкультурно-оздоровительных комплексов; Запуск 20 центров обслуживания населения в отдаленных районах.

Программа развития обеспечила строительство 15 миллионов квадратных метров жилья. В регионах открылись 150 новых производств с 20 000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 4,8%. Объем строительных работ превысил 4,5 триллиона тенге. Каждый развивает собственные программы поддержки молодых специалистов и многодетных семей.