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Сергей Вакунов:"Впечатлен объемом работы, которую реализует "Евразия"

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- Виктория Гунгер
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В региональном офисе "Евразия. Кыргызстан" прошел День открытых дверей для представителей государственных органов.

В мероприятии приняли участие Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, Заместитель Министра образования Кыргызской Республики Надира Джусупбекова, главный специалист Сектора профессионального образования Министерства культуры и информации Кыргызской Республики Женни Сартпаева, Директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Талантбек Иманов, Атташе по образованию Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Роберт Федоров, глава Русского Дома Альберт Зульхарнеев, Ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы" Сагитов Салават и другие.

Стороны обсудили текущие проекты в области образования, здравоохранения, социальной сферы, волонтерства и совместные проекты в области культуры.

Как отметил Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Вакунов Сергей Иванович, АНО "Евразия" играет важную роль в укреплении связей между странами и в формировании нового качественного сообщества на основе взаимопонимания и сотрудничества.

"Я впечатлен объемом работы и теми направлениями, которые планирует реализовывать АНО "Евразия". Я давно знаком с АНО "Евразия" и знаю об их активной работе в Кыргызской Республике. У нас уже установлены хорошие и тесные контакты, а результаты работы, которые были достигнуты, внушают оптимизм. Если бы АНО "Евразия" не появилось здесь, то ее непременно следовало бы придумать. Эта структура настроена на подготовку будущего поколения лидеров и грамотных профессионалов, которые будут заниматься важнейшими задачами, такими как дружба, продвижение образовательных проектов и традиционных ценностей, а также вносить вклад в общественное развитие", - сказал Сергей Вакунов.

Директор "Евразия. Кыргызстан" Кымбат Урумкулова отметила, что на ближайшие два года запланировано выделение грантовой поддержки в размере одного миллиарда рублей на различные проекты, направленные на развитие ключевых сфер жизни.

Кымбат Урумкулова подчеркнула, что эти средства будут направлены на реализацию инициатив в таких областях, как образование, здравоохранение, культура и социальная защита.

"Важным аспектом грантовой программы станет сотрудничество с местными организациями и инициативными группами, что позволит более эффективно адаптировать проекты к реальным потребностям населения.

"Мы верим, что совместная работа и открытый диалог помогут нам достичь значительных результатов и положительного воздействия на развитие страны", - подытожила Кымбат Урумкулова.

Напомним, что в начале сентября АНО "Евразия" и Правительство Республики Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Кыргызская Республика присоединилась к платформе традиционных ценностей.

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация, реализующая социальные проекты, направленные на развитие межнационального взаимодействия. Одной из ключевых целей организации является поддержка образовательных и профессиональных инициатив для школьников, студентов и молодых специалистов. Среди реализуемых проектов - образовательные программы, международные обмены, стажировки в ведущих государственных и частных компаниях, а также медиашкола.


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URL: https://www.vb.kg/441579
Теги:
грант, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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