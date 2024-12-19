Милиция задержала женщину, обманувшую бишкекчанку на 4 тысячи долларов

Оперативниками УВД Октябрьского района задержана подозреваемая в совершении мошенничества, находившаяся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 12 декабря 2022 года в милицию обратилась гражданка Э.С. с просьбой принять меры в отношении гражданки К.Н., которая в 2018 году обманным путем, под предлогом предоставить два земельных участка в Сокулукском районе завладела денежными средствами в сумме 4 тысяч долларов. После чего не выполнив обещанного скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка А.Н., 1966 года рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время устанавливается ее причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией милиция просит сообщить по следующим номерам телефонов: 0(509) 09-01-31, 0(551) 33-33-39 или 102.