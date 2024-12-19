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Глава МИД провел встречу с 30 делегатами III Народного курултая

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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел встречу с 30 делегатами III Народного курултая, представляющими диаспоральные организации и объединения соотечественников из Российской Федерации, США, Канады, Турции, Германии, Кореи, Казахстана, Чехии, Италии и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи министр подробно проинформировал участников о текущей деятельности Министерства иностранных дел КР, направленной на выполнение задач, поставленных президентом Садыром Жапаровым, в области защиты прав и интересов кыргызстанцев, проживающих за рубежом.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения законных прав соотечественников, находящихся как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Участники встречи, представляя свои диаспоры, обозначили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются кыргызстанцы за границей.

Министр подчеркнул, что предложения и озвученные проблемы делегатов будут в центре внимания, а Министерство продолжит укреплять связи с диаспорами, защищать права и интересы граждан КР за рубежом. Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что предложения делегатов внесут значительный вклад в дальнейшее развитие Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/441581
Теги:
курултай, Кыргызстан, МИД
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