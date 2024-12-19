ГНС представила новые формы документов для администрирования НДС

Государственная налоговая служба в рамках работ по улучшению администрирования НДС внедрила новые формы документов в информационной системе "Электронная счет- фактура". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для упрощения учета и снижения административной нагрузки для сельхозпроизводителей создана форма электронной счет- фактуры (BLANK STI-110). Теперь налогоплательщики при закупке сельскохозяйственной продукции у сельхозпроизводителей могут сами оформлять данный документ от имени покупателя.

Форму ЭСФ (BLANK STI-110) также могут применять предприниматели, осуществляющие торговлю на рынках и мини- рынках, включенных в специальный реестр. При этом необходимо обязательно указать номер электронной товаротранспортной накладной в примечании ЭСФ.

Для удобства налогоплательщиков дополнительно введена форма первичного учетного документа (BLANK STI-109). Она применяется при поступлении предоплаты, списании безнадежной задолженности и аннулировании регистрации по НДС.

Эта форма позволяет в электронном виде оформлять процессы, такие как "аванс", "остаток" и "долг", через информационную систему "Электронная счет-фактура". Благодаря данному сервису больше нет необходимости вручную указывать суммы предоплаты аванса в отчетах по НДС.

Отметим, в соответствии с законодательством налоговое обязательство по НДС от суммы поступившей предоплаты возникает по облагаемой поставке. Однако поставки сельхозпроизводителей освобождены от уплаты НДС.

Напомним, что норма Налогового кодекса о возникновении налогового обязательства по НДС по поступившей сумме предоплаты действует с момента введения первой редакции кодекса с 1996 года.

Нововведения способствуют обеспечению прозрачности в отслеживании произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции, a также администрирования НДС. направлено на совершенствование.