Зависимость от доллара мешает экономическим отношениям стран ЦА с Россией

В августе 2021 года на кыргызско-российском экономическом форуме глава кабмина КР Акылбек Жапаров заявил о необходимости перехода во взаиморасчетах между странами ЕАЭС на национальные валюты.

"Взаимовыгодность Cоюза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Это позволит загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, увеличить экспортные поставки во многие страны мира. ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающий постепенно в политический союз", - сказал тогда Жапаров.

Сначала казахи

Казалось бы, золотые слова, после которых должны были последовать такие же золотые дела. Однако всё двинулось в обратном направлении ровно через шесть месяцев. А именно, в феврале 2022 года. После начала известных событий, за которыми последовала полномасштабная санкционная война против России, развязанная Соединенными Штатами и их сателлитами. Причем участвовать в ней путём угроз применения глобальной экономической дубинки принудили даже ее союзников, пишет издание asia-today.news.

Вместе с тем, несмотря на всё это, страны Азии, Африки и Латинской Америки стали изъявлять желание стать полноправными членами БРИКС. То есть, выразили свою приверженность союзническим отношениям с Россией и Китаем как с лидерами этого объединения. При этом, не особо думая, что по этому поводу скажут в Вашингтоне и Лондоне. Тогда как официальные и, вроде как, исторически верные стратегические партнеры России взяли на себя обязательства перед теми же англосаксами соблюдать антироссийские ограничения.

Первым после раздавшегося из-за океана грозного рыка взял под козырёк Казахстан. Президент Токаев прямо-таки заявил, что, мол, хоть Россия и является ближайшим стратегическим, экономическим и политическим союзником, хоть она и спасла государственность Казахстана в январе 2022 года, мы, мол, тем не менее, будем соблюдать антироссийские ограничения, поскольку придерживаемся "норм международного права и позиции мирового сообщества".

В Москве это поняли и простили, понимая панический страх Астаны попасть под вторичные санкции Запада. Хотя их возможное применение в отношении республики, – это лишь благозвучная формулировка. На самом же деле главную роль тут сыграл ужас представителей казахстанской олигархии от мысли, что все, что было наворовано непосильным трудом и выведено в офшоры, может быть конфисковано.

Действия долго себя ждать не заставили. Банки Казахстана очень быстро прекратили взаимодействие с российскими. Дочку российского "Сбера" - Сбербанк-Казахстан - переименовали на казахский лад в Bereke-bank. А затем в республике заблокировали карты российской платежной системы "Мир".

Только фишка тут в том, что, в то время, когда казахстанская верхушка путём чрезвычайно низкого прогиба перед Западом избежала пресловутых вторичных санкций, народ попал под них, что называется, "по самое не хочу". Россия-то, как ни крути, - крупнейший экономический партнер Казахстана со взаимным товарооборотом в 30 миллиардов пока ещё долларов. А прекращение взаимодействия с российскими банками и блокирование карт "Мир" усложнило взаимные платежи.

Пострадал от этого в первую очередь малый и средний бизнес. То есть, сотни тысяч простых казахстанцев в нём работающих. Плюс миллионы потребителей, поскольку львиная доля продуктов питания и товаров народного потребления, продаваемых в Казахстане, завозится из России. И всё во имя спасения наворованного элитами и выведенного в офшоры прикарманенного добра.

Затем кыргызы

Позже карты "Мир" перестали обслуживать и в Кыргызстане. Надо ли говорить о том, какой ущерб тем самым нанесен кыргызской экономике? Напомним, что переводы из России составляют около 30% ВВП этой республики.

Самое интересное, что самой России все эти западные санкции, что слону дробина. А вот КР от этого страдает заметно. Во-первых, потому что в России работает 3 миллиона граждан этой страны, которые до санкций переводили деньги на родину своим семьям без всяких проблем при помощи "Мира". А во-вторых, Россия является крупнейшим экономическим партнером не только Казахстана, но и Кыргызской Республики, как и всех остальных центральноазиатских государств. Соответственно, введенные под давлением англосаксов ограничения усложнили все виды платежей, что, безусловно, отразилось на экономическом состоянии простого народа.

Таким образом, фактически вместо России под западными санкциями оказались братья-кыргызы, также, как и братья-казахи.

Занятно, правда? Бьют по России, а попадают по её соседям. А те продолжают стоять на задних лапках перед англосаксами и выполнять все их указания. Их душат, а они, задыхаясь, улыбаются душителям.

Однако КР оказалась умнее. Пока в Астане, не осмеливаясь возразить Западу и боясь рассердить Москву, метались из стороны в сторону, в Бишкеке нашли решение проблемы.

Поскольку в России трудятся миллионы граждан, которые переводят заработанные там деньги своим семьям на родину, прекращение кыргызскими банками транзакций с Россией явилось для республики настоящей катастрофой.

И правительство КР нашло красивый выход из положения. В сентябре этого года в стране создали специальную государственную компанию для осуществления денежных переводов, минуя банки.

"Платежи через Кыргызстан продолжатся, только по новому порядку. Операции будут дешевле, чем в банках. Это сделано для упорядочения торговых потоков. Это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей", - сказал по этому поводу министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев.

Только вот, что интересно. Данная инициатива исходила от теперь уже бывшего премьер-министра республики Акылбека Жапарова. И вот на днях он неожиданно покинул свой пост. Согласно официальной информации - по собственному желанию. Однако по сообщениям наших источников, Жапарову пришлось уйти под давлением внешних сил, которым развитие экономических отношений Кыргызстана с Россией - как кость в горле.

До казахов тоже дошло, но медленнее

Скорее всего, именно этим обусловлено то, что в Астане "не так быстро" поняли, что к чему. Хотя и признали, что ограничения, соблюдаемые в отношении одного из двух главнейших экономических партнеров, не могли не отразиться на казахстанской экономике.

В августе этого года вице-премьер казахстанского правительства Серик Жумангарин в интервью агентству Bloomberg осторожно заявил, что Казахстан соблюдает антироссийские ограничения, но слепо следовать санкциям Запада в отношении России не будет, поскольку это негативно отражается на работе компаний республики.

При этом, отметил, что Казахстан не устоит в случае введения против него вторичных санкций.

Очевидно, что Астана мечется из стороны в сторону, пытаясь пробежать между струйками. Разорвать экономические связи с Россией Казахстан не может по понятным причинам. В то же время республика, осуществляющая практически все свои платежи в долларах, находится в сильной зависимости от Запада.

Все это не оставляет сомнений в необходимости укрепления финансово-банковских связей стран Центральной Азии и России, расширения использования национальных валют во взаиморасчетах, а также возобновления приема карт платежной системы "МИР".

И вот, в конце ноября появилась новость, что банк ВТБ запустил сервис мгновенных переводов по номеру карты с зачислением в национальной валюте в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе банка, теперь розничные клиенты ВТБ в России могут отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге.

Услуга позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией. Комиссия за перевод составляет 0,5% (минимум 50 рублей), переводить можно от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию.

В банке пообещали, что переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России.

Как сообщили в ВТБ, запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов.

Надеемся, это только начало.