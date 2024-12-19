Садыр Жапаров: "Новые открытия в НАН КР практически отсутствуют"

Президент Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук после капитальной реконструкции. Он напомнил, что здание Академии наук с 1964 года не подвергалось значительным ремонтным работам.

"Тот факт, что столь длительное время академия, будучи очагом науки, оставалась без должного внимания, а ее инфраструктура устарела, действительно вызывает сожаление. Поэтому в этом году из государственного бюджета выделено 500 миллионов сомов на капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы академии", - сказал он и добавил, что этот шаг - решительное действие в направлении поддержки развития науки и создания качественной научной среды.

"Вместо этого наблюдаются рост интриг, недовольство, а также практика устройства на работу по личным связям, а не по профессиональным качествам. Реальная научная продуктивность, результаты исследований и новые открытия практически отсутствуют. Эти негативные явления обсуждаются уже много лет, однако усилий для их устранения, проявления самоуважения и развития по примеру других государств так и не было предпринято", - подчеркнул он.