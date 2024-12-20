Эрбол Султанбаев рассказал в Минске об инициативе КР по защите гор

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев на итоговом заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества Независимых Государств в г. Минск представил информацию об инициативах Кыргызской Республики по защите и восстановлению горных экосистем, и развитию горных территорий.

В своем докладе Посол Эрбол Султанбаев отметил, что Кыргызстан проводит активную работу по привлечению внимания мировой общественности к горной проблематике.

Так, по инициативе Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в настоящее время реализуется "Пятилетний план действий развития горных регионов на период с 2023 по 2027 год".

Также кыргызская сторона инициировала "Декларацию об изменении климата, горах и ледниках", представленной на полях COP29, которую в качестве Итогового документа Диалога высокого уровня поддержали 15 государств. В этой связи Посол Эрбол Султанбаев призвал государства-члены СНГ присоединиться к данной Декларации.

Вместе с этим он проинформировал о проведении в 2027 году в Бишкеке Второго глобального Бишкекского горного саммита "Бишкек+25" и пригласил страны СНГ принять участие в данном мероприятии.

Посол Эрбол Султанбаев особо подчеркнул, что только совместными усилиями возможно достичь поставленной цели по удержанию глобального потепления и заложить основу для безопасного и устойчивого будущего нашей планеты.