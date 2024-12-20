Делегаты III Народного курултая ознакомились с выставкой товаров КР

аместитель председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на центральной площади "Ала-Тоо" и имени Усубалиева ознакомил делегатов III Народного курултая с выставкой продукции торговли, производства, легкой промышленности, сельского хозяйства, а также образцами специальной техники, производимой в стране и за рубежом, закупленными государственными органами.

"За последние два года по поручению Президента Садыра Нургожоевича в государственные органы поставлено более 2000 единиц спецтехники на 8 миллиардов сомов. Эти спецтехники будут служить нашему народу, нашему государству", - сказал Бакыт Торобаев.

Основная цель выставки – ознакомление делегатов III Народного курултая с результатами работы, проводимой на государственном уровне.

На мероприятии внимание делегатов привлекла ярмарка продуктов и сельскохозяйственной продукции отечественного производства.

Отметим, что III Народный курултай пройдет 20-21 декабря в Бишкеке.