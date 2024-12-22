Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.42 - 91.30

Сливки из России не пропустили в Кыргызстан

272  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пункте пропуска "Ак-Тилек" инспекторы пограничного ветеринарного контроля в ходе досмотра товара выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил ЕАЭС при его ввозе из РФ на территорию КР, а именно сливки в количестве 1000 кг.

Инспекторы ПВКП "Ак–Тилек" в ходе досмотра груза выявили, что сливки не проходят по ветеринарно-санитарным требованиям при перевозке данного груза.

Со стороны инспекторов ПВКП "Ак-Тилек" были составлены соответствующие акты возврата. Груз был возвращен назад в РФ через ПП "Ак-Тилек".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441597
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  