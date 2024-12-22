Сливки из России не пропустили в Кыргызстан

На пункте пропуска "Ак-Тилек" инспекторы пограничного ветеринарного контроля в ходе досмотра товара выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил ЕАЭС при его ввозе из РФ на территорию КР, а именно сливки в количестве 1000 кг.

Инспекторы ПВКП "Ак–Тилек" в ходе досмотра груза выявили, что сливки не проходят по ветеринарно-санитарным требованиям при перевозке данного груза.

Со стороны инспекторов ПВКП "Ак-Тилек" были составлены соответствующие акты возврата. Груз был возвращен назад в РФ через ПП "Ак-Тилек".