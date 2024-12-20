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Межведомственная мобильная группа мониторит контрабанду яиц в Кыргызстан

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В целях борьбы с контрабандным ввозом пищевых куриных яиц Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики была создана межведомственная мобильная группа.

В её состав входят сотрудники МВД КР, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы, Ветеринарной службы, а также представители Ассоциации птицеводов КР и Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

На данный момент межведомственная мобильная группа регулярно проводит мероприятия по профилактике и мониторингу ситуации.

В случае выявления контрабанды на территории Кыргызской Республики продукция будет уничтожена в соответствии с законодательством страны.


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URL: https://www.vb.kg/441599
Теги:
Кыргызстан
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