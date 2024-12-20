Как исправление названия КР повлияет на страну: мнение делегата Курултая

Директор ОФ "Тилекмат Аке" и делегат Народного Курултая Тилек Усупов выступил с обращением к президенту Кыргызстана, в котором затронул вопросы, способные существенно повлиять на будущее Кыргызстана. По его словам, он поднял темы, касающиеся не только изменения государственных символов, но и глубинных аспектов национальной идентичности, культуры и воспитания.

"В Конституции 1993 года при принятии нового наименования был допущен неправильный перевод, который не соответствует сущности и исторической значимости этнонима "Кыргыз". По его словам, использование прилагательного "Кыргызская" вместо существительного "Кыргыз" в официальном названии страны ослабляет энергетическую силу названия и не отражает суть народа и его государства.

В прошлом году мы внесли изменения в государственный флаг, теперь обсуждается изменение государственного гимна. Это естественный процесс развития, и если изменения необходимы для роста, их нужно принимать. Важным вопросом остается правильный перевод официального названия страны на русский язык.

При принятии Конституции 5 мая 1993 года наша республика стала называться "Кыргызская Республика". Однако в официальном переводе с государственного языка была допущена ошибка: вместо существительного использовано прилагательное. Следует привести название в соответствие с государственным языком, то есть вместо "Кыргыз Республикасы" - "Республика Кыргыз".

Ошибка заключается в том, что "Кыргызская" - это прилагательное, а не существительное, что снижает энергетику и стабильность названия. В отличие от прилагательных, существительные несут более сильную энергетику и определяют сущность. Подобный перевод используется во всех постсоветских республиках, где названия стали существительными (например, Республика Беларусь, Республика Казахстан и другие).

Слово "Кыргыз" не должно быть переведено, так как это этноним, который отражает сущность народа и его государственности. Как любое этническое наименование, оно должно быть неизменным в переводе на другие языки. Это важно для сохранения силы и идентичности народа.

Некоторые могут посчитать это мелочью, но каждое изменение в системе имеет значение. Изменение перевода с государственного языка на официальный - это шаг к укреплению нашей стабильности.

Второй вопрос касается духовно-нравственного воспитания молодежи. Считаю важным подчеркнуть, что духовные и нравственные ценности должны стать основой всех сфер жизни. Мы должны направить усилия на воспитание здоровой, образованной и высоконравственной молодежи, которая станет гарантией будущего.

Государству необходимо инвестировать в семью, образование, физическое воспитание. Создание Молодежного Союза Кыргызстана (МСК) поможет объединить молодежь и воспитание патриотов, приверженных традиционным ценностям и любви к Родине.

Без морально здоровой молодежи стабильное будущее страны невозможно. Время действовать - пока не поздно", - говорится в обращении Усупова.