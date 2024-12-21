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"В Кыргызстане каждый гражданин может зарегистрировать 7 единиц оружия"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане у 37 тысяч граждан законно имеется 47 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия. Об этом в ходе семинара "Усиление контроля за стрелковым оружием в рамках проекта SALIENT" рассказал полковник милиции Тимур Каунаш.

По его словам, сегодня каждый гражданин Кыргызстана согласно законодательству республики может иметь (зарегистрировать) 7 единиц оружия: 2 – нарезных, 3 – гладкоствольных и 2 – для самообороны.

"В целях усиления контроля был повышен возраст на разрешение иметь оружие с 18 до 20 лет. И лицензия на хранение выдается на 5 лет, которую можно продлевать.

В стране запрещен оборот автоматического оружия и продажа боевого огнестрельного оружия (пистолетов), а также гражданским лицам запрещено ношение, возможно лишь хранение", - сказал Каунаш.

Напомним, что за незаконный оборот оружия предусмотрены наказания от штрафа в 60 тысяч сомов до лишения свободы сроком до 2 лет и 6 месяцев

Отметим, В Кыргызстане в результате событий 2005 и 2010 годов из арсеналов силовых структур было утеряно и украдено 1177 единиц оружия. Из них возвращено 557 единиц, еще около 600 находятся на руках.

В этом плане милиционеры проводит среди населения профилактическое мероприятие "Арсенал" по добровольному возврату оружия и даже для этого из бюджета выделяются средства для денежного вознаграждения, максимальный размер которого составляет 16 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/441604
Теги:
оружие, Кыргызстан
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