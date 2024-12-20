В Турции может появиться филиал "Кыргыз почтасы"

В Анкаре состоялась встреча представителей Кыргызстана и Турции, направленная на развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в мероприятии приняли участие торговый представитель Кыргызстана в Турции Чынгыз Токтобеков, генеральный директор ОАО "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев, председатель правления ОАО "Элдик Банк" Улан Ногаев и генеральный директор турецкой почтовой компании PTT Хакан Гюльтен.

Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договорённостей и определили конкретные шаги для дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено предложению Чынгыза Токтобекова о снижении стоимости почтовых услуг между странами и открытии филиала ОАО "Кыргыз почтасы" в Турции.

Встреча завершилась договорённостями, направленными на укрепление сотрудничества и реализацию новых совместных инициатив.

Справка: PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) - крупнейшая почтово-логистическая компания Турции, играющая ключевую роль в улучшении торговых и коммуникационных услуг между Кыргызстаном и Турцией.