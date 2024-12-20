Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.90 - 91.90

В Турции может появиться филиал "Кыргыз почтасы"

172  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Анкаре состоялась встреча представителей Кыргызстана и Турции, направленная на развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в мероприятии приняли участие торговый представитель Кыргызстана в Турции Чынгыз Токтобеков, генеральный директор ОАО "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев, председатель правления ОАО "Элдик Банк" Улан Ногаев и генеральный директор турецкой почтовой компании PTT Хакан Гюльтен.

Стороны обсудили реализацию достигнутых ранее договорённостей и определили конкретные шаги для дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено предложению Чынгыза Токтобекова о снижении стоимости почтовых услуг между странами и открытии филиала ОАО "Кыргыз почтасы" в Турции.

Встреча завершилась договорённостями, направленными на укрепление сотрудничества и реализацию новых совместных инициатив.

Справка: PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) - крупнейшая почтово-логистическая компания Турции, играющая ключевую роль в улучшении торговых и коммуникационных услуг между Кыргызстаном и Турцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441609
Теги:
Турция, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  