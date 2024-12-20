98-летнему участнику Курултая вручили подарок от имени Садыра Жапарова

На III Народном курултае, проходящем в Бишкеке, самому пожилому делегату был вручен подарок от имени президента Садыра Жапарова.

По словам председателя организационного комитета курултая, государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова, 98-летний Улукбек Эргешов был избран делегатом от Чуйской области.

Ему подарили тебетей и чепкен.

Суйунбек Касмамбетов отметил, что в курултае участвуют в общей сложности 689 делегатов, из которых 500 – мужчины, 161 – женщины, 61 - представители других национальностей.

Источник: Кабар