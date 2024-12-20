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Делегатам Курултая продемонстрировали современную технику МВД

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Для делегатов Курултая, прибывших из семи областей страны, на центральной площади города Бишкек организована специальная выставка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов познакомил делегатов с представленной техникой.

Гостям продемонстрировано современное оснащение Министерства внутренних дел, включая бодикамеры, специальные устройства для озвучивания и короткие видеоматериалы о истории МВД. Делегаты имели возможность задать интересующие вопросы и подробно ознакомиться с представленной техникой, а также детально изучить её.

В мероприятии приняли участие представители всех министерств Кыргызской Республики и отечественных производителей, которые представили свою продукцию.


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URL: https://www.vb.kg/441616
Теги:
курултай, Кыргызстан, МВД
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