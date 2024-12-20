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Нацстатком и РКФР подписали меморандум для улучшения аналитической работы

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Нацстатком и Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на укрепление партнерских отношений и совместную работу в области обмена данными и аналитики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, стороны выразили благодарность за активное взаимодействие в ключевых направлениях и подчеркнули важность совместных усилий для улучшения аналитической работы.

В рамках этого сотрудничества Нацстатком предоставил РКФР разнообразную статистическую информацию, которая имеет большое значение для анализа экономической ситуации в Кыргызстане. В числе переданных данных - информация о росте отраслей, их вкладе в валовой внутренний продукт (ВВП) и валовую добавленную стоимость. Также были предоставлены сведения о малом и среднем бизнесе, экспортно-импортных операциях, в том числе с Россией. Дополнительно, среди переданных данных - информация о продовольственном балансе, объемах агропереработки, балансе ключевых товаров и состоянии малого машиностроения. Важную роль для анализа сыграли статистические данные по туризму, частным медицинским учреждениям и образовательным услугам.

Председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов отметил, что организация активно координирует деятельность по разработке и распространению официальных статистических данных, что способствует удовлетворению потребностей общества и международного сообщества. Подписание меморандума с РКФР, по его словам, будет способствовать реализации совместных проектов, улучшению аналитической работы и принятию более обоснованных экономических решений.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в исследовательской деятельности и консолидации усилий для повышения аналитического потенциала, что, в свою очередь, позволит принимать более сбалансированные и эффективные решения на уровне государственных органов и частных компаний.


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URL: https://www.vb.kg/441618
Теги:
Нацстатком, Российско-кыргызский фонд развития, сотрудничество, Кыргызстан
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