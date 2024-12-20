Садыр Жапаров: Более 35 тысяч семей получили помощь для открытия бизнеса

Президент Садыр Жапаров на III Народном курултае заявил, что государство проводит целенаправленную политику, направленную на обеспечение стабильности, справедливости и достойной жизни граждан. Особое внимание уделяется поддержке социально уязвимых слоев населения.

Глава государства отметил, что успешно реализуется проект "Социальный контракт", в рамках которого за три года около 35 тысяч малообеспеченных семей получили по 100 тысяч сомов для открытия собственного бизнеса. Всего на эту программу было выделено 3,3 млрд сомов. В 2025 году еще 20 тысяч семей получат возможность начать свое дело и добиться финансовой независимости.

Он также сообщил, что с сентября 2024 года участникам проекта будут предоставляться беспроцентные кредиты на сумму до 200 тысяч сомов сроком до трех лет. Это позволит развивать начатый бизнес и увеличивать доходы семей.

Особое внимание уделяется поддержке детей-сирот. С июля 2024 года для 2 930 сирот запускается накопительный счет "Вклад в будущее", на котором будет аккумулировано по 500 тысяч сомов. После достижения 18 лет эти средства можно будет использовать на обучение, лечение или улучшение жилищных условий.

"Мы оказываем поддержку не разово, а создаем условия для устойчивого развития, экономической независимости и достойной жизни социально уязвимых категорий населения", - подчеркнул Садыр Жапаров.