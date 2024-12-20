27 декабря начнутся строительные работы ЖД "Китай – Кыргызстан-Узбекистан"

На III Народном курултае президент Садыр Жапаров заявил, что страна уверенно делает шаги к качественному развитию, используя свои ресурсы и возможности. Одним из ярких примеров является проект строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", который долгое время оставался лишь на бумаге, но теперь наконец переходит в стадию реализации.

"Когда мы начали этот проект, многие не верили в него, даже насмехались, называя это сказкой. Теперь все видят, что это не сказка, а реальный проект", - отметил Садыр Жапаров.

Официальные строительные работы начнутся 27 декабря. По словам президента, новая железная дорога станет стратегическим мостом между Востоком и Западом, открывая новые перспективы для торговли, туризма и промышленности.