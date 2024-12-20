Мира Джангарачева стала первой в КР получившей Командорский крест Венгрии

Мира Джангарачева стала первой кыргызстанкой, удостоенной Командорского креста венгерского ордена "За заслуги перед Венгерской Республикой". Об этом сообщает медиаэксперт Елена Баялинова.

По ее данным, это престижное награждение было ей присвоено в знак признания её выдающихся заслуг в области продвижения венгерской культуры и искусства в Кыргызстане. Награду Мира Джангарачева получила 20 декабря 2024 года в Бишкеке, в своей офисе, где ей вручил орден посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги. Это событие стало важным шагом в развитии венгерско-кыргызских отношений, особенно в культурной сфере, и подчеркивает значимость вклада Джангарачевой в укрепление этих связей.

Командорский крест венгерского ордена "За заслуги перед Венгерской Республикой" был учрежден в 1922 году и вручается иностранным гражданам за их выдающиеся заслуги в различных областях, таких как культура, наука и развитие двусторонних отношений. Мира Джангарачева стала первой женщиной из Кыргызстана, которая удостоилась этой высокой награды, что делает её вклад в культуру и дипломатию уникальным и исторически значимым.

История её взаимодействия с Венгрией началась еще в 1990-х годах, когда она активно поддерживала семью венгерского скульптора и архитектора Ласло Месароша, который стал основоположником кыргызского профессионального пластического искусства. Мира Джангарачева занималась поиском архивных материалов, связанных с его жизнью в Кыргызстане, а также помогала в создании документального фильма о его деятельности. Ласло Месарош, как и отец Миры Джангарачевой, стал жертвой репрессий и был расстрелян в 1938 году по ложным обвинениям в шпионаже. Благодаря усилиям Джангарачевой в 2023 году были найдены архивные материалы, связанные с жизнью Месароша, которые были переданы семье венгерского художника в знак уважения и памяти о его вкладе в развитие кыргызской культуры.

Мира Джангарачева, кроме своей культурной работы, известна своей долгой и успешной карьерой в политике и общественной жизни. Она окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета, а затем продолжила обучение в Москве, где получила степень кандидата философских наук. В 1995 году она была избрана депутатом Жогорку Кенеша третьего созыва, затем работала в качестве вице-премьер-министра по социальным вопросам и министра труда и социальной защиты. Мира Джангарачева также активно занималась развитием прав женщин и гендерного равенства, принимала участие в международных форумах и конференциях, таких как Всемирная конференция женщин в Пекине в 1995 году, где были ратифицированы ключевые международные Конвенции ООН по защите прав женщин.

После завершения политической карьеры Мира Джангарачева продолжила свою работу в международной сфере, в том числе в системе ООН, где она работала с 2000 по 2015 годы, а также продолжает быть амбассадором государственной и общественной жизни. Она активно поддерживает идеи прогрессивного развития, социальной справедливости и мира, активно выступая за развитие Кыргызстана и укрепление международных связей.

Сегодня Мира Джангарачева остается ярким примером женского лидерства и дипломатии, а её вклад в развитие кыргызско-венгерских отношений и культуры является ценным и неоценимым для обеих стран.