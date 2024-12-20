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Мира Джангарачева стала первой в КР получившей Командорский крест Венгрии

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Мира Джангарачева стала первой кыргызстанкой, удостоенной Командорского креста венгерского ордена "За заслуги перед Венгерской Республикой". Об этом сообщает медиаэксперт Елена Баялинова.

По ее данным, это престижное награждение было ей присвоено в знак признания её выдающихся заслуг в области продвижения венгерской культуры и искусства в Кыргызстане. Награду Мира Джангарачева получила 20 декабря 2024 года в Бишкеке, в своей офисе, где ей вручил орден посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги. Это событие стало важным шагом в развитии венгерско-кыргызских отношений, особенно в культурной сфере, и подчеркивает значимость вклада Джангарачевой в укрепление этих связей.

Командорский крест венгерского ордена "За заслуги перед Венгерской Республикой" был учрежден в 1922 году и вручается иностранным гражданам за их выдающиеся заслуги в различных областях, таких как культура, наука и развитие двусторонних отношений. Мира Джангарачева стала первой женщиной из Кыргызстана, которая удостоилась этой высокой награды, что делает её вклад в культуру и дипломатию уникальным и исторически значимым.

История её взаимодействия с Венгрией началась еще в 1990-х годах, когда она активно поддерживала семью венгерского скульптора и архитектора Ласло Месароша, который стал основоположником кыргызского профессионального пластического искусства. Мира Джангарачева занималась поиском архивных материалов, связанных с его жизнью в Кыргызстане, а также помогала в создании документального фильма о его деятельности. Ласло Месарош, как и отец Миры Джангарачевой, стал жертвой репрессий и был расстрелян в 1938 году по ложным обвинениям в шпионаже. Благодаря усилиям Джангарачевой в 2023 году были найдены архивные материалы, связанные с жизнью Месароша, которые были переданы семье венгерского художника в знак уважения и памяти о его вкладе в развитие кыргызской культуры.

Мира Джангарачева, кроме своей культурной работы, известна своей долгой и успешной карьерой в политике и общественной жизни. Она окончила исторический факультет Кыргызского государственного университета, а затем продолжила обучение в Москве, где получила степень кандидата философских наук. В 1995 году она была избрана депутатом Жогорку Кенеша третьего созыва, затем работала в качестве вице-премьер-министра по социальным вопросам и министра труда и социальной защиты. Мира Джангарачева также активно занималась развитием прав женщин и гендерного равенства, принимала участие в международных форумах и конференциях, таких как Всемирная конференция женщин в Пекине в 1995 году, где были ратифицированы ключевые международные Конвенции ООН по защите прав женщин.

После завершения политической карьеры Мира Джангарачева продолжила свою работу в международной сфере, в том числе в системе ООН, где она работала с 2000 по 2015 годы, а также продолжает быть амбассадором государственной и общественной жизни. Она активно поддерживает идеи прогрессивного развития, социальной справедливости и мира, активно выступая за развитие Кыргызстана и укрепление международных связей.

Сегодня Мира Джангарачева остается ярким примером женского лидерства и дипломатии, а её вклад в развитие кыргызско-венгерских отношений и культуры является ценным и неоценимым для обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/441624
Теги:
награда, Венгрия, Кыргызстан, посол
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