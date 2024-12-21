Как проверить задолженность и избежать запрета на выезд из КР за границу

В Кыргызстане, если гражданин не оплачивает задолженность по линии судебных исполнителей, могут быть введены ограничительные меры, включая запрет на выезд за пределы страны и другие санкции. Об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента при Верховном суде КР.

По ее данным, запрет на выезд может быть наложен по различным причинам, таким как неоплаченные штрафы, алименты, кредиты или налоги. Это также может касаться мелких штрафов за нарушение ПДД, о которых автовладелец мог не знать или забыть. Вдобавок, ограничения на выезд могут быть связаны с долгами перед банками, частными организациями или неисполнением судебных решений.

Важно отметить, что запрет на выезд не вводится сразу. Сначала должнику предоставляется срок в 10 рабочих дней для добровольной уплаты долга с момента получения уведомления. Если задолженность не погашена в установленный срок, судебный исполнитель может принять решение о временном ограничении на выезд.

Эти меры распространяются как на физических лиц, так и на руководителей организаций, независимо от формы собственности.

Как проверить задолженность и избежать запрета?

Чтобы избежать неожиданных ограничений на выезд, гражданам рекомендуется проверить наличие задолженности через сайт Судебного департамента, используя раздел "Проверка статуса задолженности". Для этого необходимо ввести свой ПИН-код. Сервис позволяет получить актуальную информацию о статусе исполнительного производства.

Кроме того, данные доступны на портале "Тундук", а также через мобильные приложения, такие как "Мбанк".

Если вы сомневаетесь в наличии запрета, можно обратиться по телефону Судебного департамента: 0312 25 01 54, где круглосуточно предоставляется информация по вопросам выезда.