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Как выйти на рынок России с обработанными пищевыми продуктами из КР

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приглашает предпринимателей, заинтересованных в экспорте обработанных пищевых продуктов, к сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время ведутся переговоры с Министерством сельского хозяйства РФ для увеличения поставок продукции из Кыргызстана. Эти усилия направлены на поддержку отечественных производителей, которые сталкиваются с трудностями при торговле с розничными сетями, включая задержки платежей и проблемы с электронной маркировкой товаров.

Министерство продолжает работать над выявлением и устранением скрытых барьеров для взаимовыгодной торговли между странами.

Предприниматели, имеющие вопросы или желающие получить дополнительную информацию, могут обратиться к Назгуль Каарбаевой по телефону +996557557529.

Что такое обработанные пищевые продукты?

Обработанные пищевые продукты - это продукты, которые были изменены по сравнению с их естественным состоянием. К ним могут относиться:

- Вымытые и очищенные

- Нарезанные, разогретые, пастеризованные

- Бланшированные, приготовленные

- Консервированные, замороженные

- Сушеные, обезвоженные

- Смешанные и упакованные

Кроме того, такие продукты могут содержать дополнительные ингредиенты, такие как консерванты, пищевые добавки или питательные вещества (соль, сахар, жиры).


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URL: https://www.vb.kg/441626
Теги:
Минсельхоз, Россия, Кыргызстан, продукты
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