Минсельхоз КР прогнозирует избыток яиц и предлагает новые бизнес-решения

По предварительным итогам 2024 года Кыргызстан полностью обеспечивает себя отечественным производством куриных яиц. Однако, в связи с прогнозируемым перенасыщением рынка в 2025 году, производство яиц стало менее рентабельным, сообщает Ассоциация птицеводов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана рекомендует предпринимателям, планирующим начать бизнес в птицеводстве в 2025 году, сосредоточиться на производстве мяса птицы, в частности бройлерных кур, вместо производства яиц.

Это направление обладает значительным потенциалом для развития, так как наблюдается растущий спрос на качественное мясо птицы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Переориентация на бройлерное производство позволит избежать рисков, связанных с избытком яиц, а также откроет новые возможности для расширения бизнеса и увеличения доходов.

Министерство продолжает работать над созданием благоприятных условий для развития птицеводства и готово оказывать консультационную и информационную поддержку предпринимателям, ориентирующимся на перспективные направления в этой отрасли.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 62-35-62, 62-36-44.