Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 89.95 - 90.95

Минсельхоз КР прогнозирует избыток яиц и предлагает новые бизнес-решения

91  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По предварительным итогам 2024 года Кыргызстан полностью обеспечивает себя отечественным производством куриных яиц. Однако, в связи с прогнозируемым перенасыщением рынка в 2025 году, производство яиц стало менее рентабельным, сообщает Ассоциация птицеводов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана рекомендует предпринимателям, планирующим начать бизнес в птицеводстве в 2025 году, сосредоточиться на производстве мяса птицы, в частности бройлерных кур, вместо производства яиц.

Это направление обладает значительным потенциалом для развития, так как наблюдается растущий спрос на качественное мясо птицы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Переориентация на бройлерное производство позволит избежать рисков, связанных с избытком яиц, а также откроет новые возможности для расширения бизнеса и увеличения доходов.

Министерство продолжает работать над созданием благоприятных условий для развития птицеводства и готово оказывать консультационную и информационную поддержку предпринимателям, ориентирующимся на перспективные направления в этой отрасли.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 62-35-62, 62-36-44.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441630
Теги:
Минсельхоз, мясо, Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  