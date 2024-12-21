Мэрия призывает помочь выявить незаконно занимаемые муниципальные объекты

Мэрия города Бишкек обращается к горожанам с просьбой помочь выявить незаконно используемое муниципальное имущество. Все доходы от аренды муниципальных объектов поступают в местный бюджет, но некоторые лица используют их без разрешительных документов, нарушая законодательство Кыргызской Республики.

Столичный муниципалитет призывает граждан проявить активность и сообщить информацию о таких случаях, указав местонахождение объектов и прикрепив фотографии. Все обращения можно направить на номер: 0551559644, с гарантией конфиденциальности.

На основе поступивших заявлений будет проведена инвентаризация муниципальных объектов. Увеличение количества объектов в реестре позволит увеличить доходы местного бюджета, которые будут направлены на улучшение жизни в Бишкеке.