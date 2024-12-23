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"Экологический рай". Чем примечателен Или-Казахский автономный округ

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- Бакыт Басарбек
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Есть на северо-западе Китая место, которое называют "экологическим раем". Так говорят про уезд Гунлю Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, расположенного прямо у подножия горной гряды Тяньшань.

Казахское, уйгурское и монгольское названия этого места звучит как "Токкузтара", что означает "источник девяти вод". Так как уезд изобилует множеством рек, воды и травы.

Из-за своей экологии и первозданной природы, не тронутой человеческим вмешательством, уезд Гунлю был признан Всемирным природным наследием, Китайским природным кислородным баром, и был наделен многими другими статусами. А в 2023 году он и вовсе был признан самым красивым уездом Китая.

Журналисты ряда стран мира и Китая в рамках пресс-тура "Горячий снег Синьцзяна" посетили национальный природный заповедник "Колденен", который расположен в юго-восточной лесной зоне уезда Гунлю.

Рельеф и природа заповедника исключительно живописны: вздымающиеся горные пики, покрытые вечными снегами, и ущелья, прорезающие горную цепь. Склоны окаймляют в основном тяньшанские еловые леса, и поэтому не мудрено, что отдыхающих здесь немало.

Для отдыхающих в заповеднике имеется лагерь Божуй, на котором построены 40 оборудованных коттеджей и почти столько же утеплённых палаток.

Желающие могут побродить по ущелью или склонам гор, или проехать верхом на взятой напрокат у местных казахов лошадке.

Самая же главная здесь забава для туристов - это катание на батутах, прицепленных к тракторам. Если на море батут с усевшими на него отдыхающими тащит катер, то здесь эту работу проделывает трактор.

Парк небесных скакунов

Ещё одной достопримечательностью для международной группы журналистов стал уезд Чжаосу (Монголкуре) в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь китайские и иностранные журналисты посетили Парк культуры путешествий на скакунах Тяньма, который еще называют Парком небесных скакунов. Он занимает площадь в 3640 гектаров и является достопримечательностью класса С.

В Парке гостям представили различных лошадей, начиная от местной илийской и заканчивая арабской, ахалтекинской и даже испанской породами. Есть даже конь кыргызской породы.

В целом, в уезде Монголкуре, по словам местного гида, усиленно работают над улучшением инфраструктуры тематического парка с лошадьми, чтобы иметь возможность подать заявление на присвоение парку класса 5А.

Нефритовое озеро

По завершению дня представители СМИ смогли увидеть жемчужину Или-Казахского автономного округа - Нефритовое озеро, которое находится в горах Тянь-Шаня на высоте 2200 метров над уровнем моря, и расположено в 45 километрах от уезда Чжаосу.

Неповторимое по красоте озеро имеет площадь - 50 000 квадратных метров, длину - 8 км, самое широкое место - 1,5 км. Вода в озеро поступает из ледника Музарте на южном склоне Тянь-Шаня.

При одном только взгляде на это озеро понимаешь, почему его назвали "нефритовым". Похожее на огромный драгоценный камень, вправленный в ущелье, даже покрытое льдом, оно отдает оттенками нефрита, камня, имеющего насыщенный зеленый цвет. Тем не менее, как оказалось, вода в Нефритовом озере в течение года окрашивается в разные цвета, поэтому его также называют "Озером меняющихся цветов".


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URL: https://www.vb.kg/441633
Теги:
Китай, СУАР, туризм, СМИ
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