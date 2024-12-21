Массовое убийство в Магдебурге: трагедия на рождественском рынке

Автомобиль въехал в людей на рождественском рынке в городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт) в ФРГ. По предварительным данным СМИ, погибли не менее 11 человек, до 80 пострадали. Официально пока подтверждена гибель двух человек, в том числе ребенка.

Водителя задержали.

Информагентство ТАСС собрал основное о случившемся.

Обстоятельства происшествия

Водитель черного BMW умышленно направил машину в людей на рождественском рынке в ту часть, где было много семей с детьми.

Полиция ищет взрывчатку на территории рынка, который находится рядом с ратушей.

Центр города оцепили. Больницы в Магдебурге и расположенном в 80 км Галле готовятся к приему пострадавших.

Задействованы все спасательные вертолеты региона.

Посетители и продавцы рождественского рынка в Эрфурте (федеральная земля Тюрингия) были эвакуированы после сообщений из Магдебурга.

Что известно о подозреваемом

Как сообщило агентство DPA, водитель задержан. Совершивший наезд мужчина является выходцем из Саудовской Аравии 1974 года рождения.

Подозреваемый арендовал автомобиль, на котором совершил наезд. Взрывчатки в нем не нашли.

Мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.

Полиция считает, что подозреваемый действовал в одиночку.

Журнал Der Spiegel пишет, что мужчину зовут Талеб А., он является уроженцем города Эль-Хуфуф. В Германию он прибыл в марте 2006 года, а в июле 2016 года получил статус беженца. По профессии он является специалистом в области психиатрии и психотерапии.

Погибшие и пострадавшие

По данным газеты Bild, не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали. Многие пострадавшие в критическом состоянии. Власти пока подтвердили гибель двух человек, в том числе одного ребенка.

Реакция в ФРГ и в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сообщения из Магдебурга наводят на скверные мысли. Он намерен посетить город 21 декабря.

Соболезнования родным и близким погибших выразила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал трагедию терактом и выразил соболезнования руководству и гражданам ФРГ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования пострадавшим и отметил, что не все обстоятельства произошедшего выяснены.

МИД Польши назвал ужасным тот факт, что "время веселых праздников может превратиться в трагедию", а польский лидер Анджей Дуда заявил, что шокирован терактом.

Солидарность с народом Германии выразил британский премьер Кир Стармер.