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Подписано соглашение о строительстве ж/д "Китай–Кыргызстан–Узбекистан"

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В Бишкеке состоялась церемония подписания Инвестиционного соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и ОсОО "Железнодорожная компания "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, инвестиционное соглашение подписали министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев и председатель Совета директоров ОсОО "Железнодорожная компания" "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" Чжун Шэнгуй.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что этот день можно и нужно считать историческим днем для трех стран, поскольку, подписывая данное Инвестиционное соглашение проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и технического обслуживания железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" стороны за долгий и тяжелый период переговорного процесса переходят в практическую плоскость реализации столь масштабного инфраструктурного проекта регионального и международного значения.

"Хочу поздравить всех с успешным завершением совместной работы по согласованию подписываемого сегодня Инвестиционного соглашения. Такое успешное продвижение вопроса не обошлось бы без поддержки и решимости лидеров наших стран. Только при полноценной поддержке наших лидеров, сегодня у нас имеется возможность подписать один из основополагающих документов данного проекта", - сказал Бакыт Торобаев.

В церемонии подписания приняли участие делегации с китайской и узбекской сторон во главе с временным поверенным в делах Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ли Баоцзе и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Саидикрамом Ниязходжаевым.

Участники мероприятия отметили, что строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" является важным элементом стратегии развития транспортной инфраструктуры стран–участниц проекта и принесет странам не только социально-экономический эффект, но и укрепит межрегиональные связи.

Отметим, что 27 декабря текущего года будет дан старт строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан – Узбекистан".


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URL: https://www.vb.kg/441641
Теги:
железная дорога, Китай, соглашение, строительство, Узбекистан, Кыргызстан, кабмин
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