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В Бишкеке из-за непогоды зафиксировали 5 ДТП

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с погодными условиями в городе Бишкек 20 декабря зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 муниципальных автобуса съехали с дорожного полотна, а в одном случае легковое авто врезалось в муниципальный автобус. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, водитель легкового авто признал вину и обязался возместить причиненный ущерб.

Отметим, что 4 автобуса не получили технических повреждений и на сегодняшний день они обслуживают горожан в штатном режиме.

С 09:00 часов на линии находятся 1041 автобус муниципального предприятия "Бишкекский городской транспорт".

"В свою очередь, график работы муниципального общественного транспорта остается прежним вне зависимости от погодных условий.

Также горожане могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение "Мой город"", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/441644
Теги:
ДТП, погода, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
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