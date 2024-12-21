В Бишкеке завершился третий Народный Курултай

В Бишкеке завершил свою работу третий Народный Курултай с участием президента Садыра Жапарова, проходивший 20-21 декабря в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в Курултае принимали участие 698 делегатов со всех регионов страны, в том числе представители от мигрантов, пребывающих за рубежом, и религиозных конфессий.

На протяжении работы Курултая поступило более 2000 письменных предложений, и 150 делегатов выступили с трибуны, озвучив актуальные вопросы и инициативы.

Делегаты третьего Народного Курултая выдвинули широкий спектр вопросов, включая развитие инфраструктуры, улучшение водоснабжения, поддержку сельского хозяйства и предпринимательства, а также социальную защиту учителей, врачей и лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание было уделено строительству реабилитационных центров для детей с инвалидностью в различных регионах.

Кроме того, поднимались темы экспорта отечественной продукции, переработки, безопасности пищевых продуктов и строительства заводов по производству минеральных удобрений. Делегаты также обратились с предложениями о выделении средств на развитие городов и содействии в решении проблем граждан, находящихся за границей, включая упрощение визового режима.

Президент Садыр Жапаров, подводя итоги Курултая, ответил на вопросы делегатов, подробно остановившись на различных аспектах развития страны.

В завершение принята резолюция третьего Народного Курултая.