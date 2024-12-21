Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Магдебурге

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями федеральному президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагедией в Магдебурге.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

" С глубокой скорбью воспринял известие о трагедии, случившейся 20 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в Магдебурге, где в результате наезда автомобиля погибли и пострадали люди.

Примите мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего восстановления", - говорится в телеграмме главы государства.